Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Körperverletzung in Flehingen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Donnerstagmorgen in Flehingen auf offener Straße. Eine Person musste mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 9 Uhr gerieten auf der Derdinger Straße auf Höhe der Einmündung der Bissinger Straße zwei Männer wohl in einen zunächst verbalen Streit. Dieser eskalierte offenbar derart, dass schließlich einer der beiden eine Kopfverletzung davontrug. Der genaue Hergang der Auseinandersetzung ist bislang unklar.

Hierzu sucht die Polizei Zeugen. Wer Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252/50460 in Verbindung setzen.

Heike Umminger, Pressestelle

