Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit 15-jähriger Fahrradfahrerin

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15 Jahre alte Radfahrerin leicht verletzt wurde, kam es bereits am Dienstagmittag gegen 1:30 Uhr im Karlsruher Stadtteil Mühlburg.

Wie nachträglich der Polizei gemeldet wurde, fuhr das 15-jährige Mädchen mit ihrem Rad verbotswidrig auf dem Gehweg der Glümerstraße entlang. Entgegen der Fahrtrichtung parkte hier ein bislang unbekannter Pkw. In dem Moment, als die Schülerin das Auto passieren wollte, wurde durch den Autofahrer die Tür unachtsam geöffnet. In der Folge stürzte die 15-Jährige zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der bislang unbekannte Unfallverursacher sprach daraufhin das Mädchen an und fragte sie, ob sie einen Rettungswagen bräuchte. Da die 15-Jährige zu diesem Zeitpunkt unter Schock stand, gab sie an, keinerlei Hilfe zu benötigen und lief mit ihrem Fahrrad nach Hause.

Da das Mädchen lediglich sagen kann, dass es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben soll, ist das Polizeirevier Karlsruhe-West auf der Suche nach dem bislang unbekannten Unfallverursacher oder nach Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666 3611 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell