Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Spind in einem Sportstudio aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstag, zwischen 11:40 und 13:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Spind in einem Sportstudio in der Edgar-Heller-Straße in Karlsruhe-Durlach auf. Aus dem Spind wurden unter anderem eine Sporttasche mit verschiedenen Kleidungsstücken und ein Fahrzeugschlüssel entwendet.

Zeugen stellten zur Tatzeit eine unbekannte männliche Person, welche sich in dem Sportstudio aufhielt und keine Sportkleidung bei sich hatte, fest. Der Unbekannte Mann mit südländischem Aussehen konnte als etwa 40 Jahre alt, circa 172 cm groß und als schlank beschrieben werden. Er hatte kurze, braune Haare und trug hellbraune Sportschuhe.

Die entwendete Sporttasche wurde noch am gleichen Tag im Oberwald von einer Joggerin aufgefunden. Entnommen wurden lediglich eine Jacke und die Fahrzeugschlüssel.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/4907-0, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell