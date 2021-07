Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Unfallverursacher fuhr davon

Zu einem Verkehrsunfall am 29. Juni zwischen Söllingen und Wöschbach sucht die Polizei Zeugen. Eine 27-Jährige war mit ihrem Pkw gegen 11.30 Uhr auf der Wesebachstraße von Wöschbach in Richtung Söllingen unterwegs. Kurz nach dem Übergang zur Saldingerstraße kam ihr in einer Kurve ein weißer Pkw-Kombi mittig auf der Fahrbahn entgegen. Die 27-Jährige musste ausweichen und prallte in der Folge gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten davon. Ein hinter der 27-Jährigen fahrender Zeuge konnte den Unfallhergang beobachten, jedoch keine Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen. Er kümmerte sich anschließend um die verletzte junge Frau. Im Bereich der Unfallstelle befindet sich eine Ausweichstelle. Dort stand zum Unfallzeitpunkt ein roter Kleinwagen in dem zwei Frauen saßen. Diese hatten nach dem Unfall kurz Kontakt zu der Verletzten, fuhren dann aber weiter.

Die Polizei sucht nun nach den beiden Frauen, die den Unfall beobachtet haben könnten. Sie werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

