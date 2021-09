Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld 2 Kradunfälle

Hildesheim (ots)

Alfeld

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Krad kam es am Freitagnachmittag, 03.09.2021, gegen 15.30 Uhr, auf der L 485 im Bereich Wernershöhe. Ein 58-jähriger Bad Salzdetfurther befuhr mit seinem Krad die Landesstraße in Rtg. Sibbesse und kam im Bereich einer Rechtskurve zu Fall. Das Krad stieß dabei gegen den PKW einer entgegenkommenden 55-jährigen aus Sibbesse. Beteiligt an dem Unfall wurde zudem ein weiterer PKW-Fahrer, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte und ebenfalls gegen das Krad stieß. Glücklicherweise blieb es bei diesem Unfall bei Sachschäden. Durch Kräfte der örtlichen Feuerwehr wurde ausgelaufenes Motorenöl beseitigt. Ein weiterer Kradunfall ereignete sich am Samstagmittag, 04.09.2021, gegen 12.30 Uhr, auf der K 408, zwischen Eimsen und Wettensen. Ein 17-jähriger Kradfahrer aus Alfeld verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutsche in Den Straßengraben. Dabei zog er sich eine Beinverletzung zu und wurde zur Behandlung dem Alfelder Krankenhaus zugeführt. Am Krad entstand erheblicher Sachschaden./tsc

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell