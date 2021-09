Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 03.09.2021 bis 05.09.2021

Hildesheim (ots)

(bru)Diebstahl aus einem Golfballautomaten am Golfplatz Rheden

In der Nacht vom 04./05.09.2021 öffnete ein bislang unbekannter Täter im Tatzeitraum zwischen 21.00 Uhr und 07.40 Uhr gewaltsam die Frontblende eines Ausgabeautomaten für Golfbälle auf dem Golfplatz in Rheden. Da der Automat täglich geleert wird, befand sich nur eine sehr geringe Menge Bargeld darin. Der angerichtete Sachschaden hingegen beträgt ca. 200.- Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletztem E-Bike-Fahrer

Am 03.09.2021 ereignete sich in Gronau ein Verkehrsunfall, bei dem ein E-Bike-Fahrer leicht verletzt wurde. Ein 53-jähriger Alfelder befuhr mit seinem Pkw die Blanke Straße und wollte nach links in die Straße "Am Markt" abbiegen, wobei er mit seinem Pkw zurücksetzen musste, da er etwas zu weit an der Einmündung vorbeigefahren war. Hierbei übersah er den E-Bike-Fahrer, einen 74-jährigen aus Coppenbrügge, der sich hinter seinem Pkw befand. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 74-Jährige leicht verletzt wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden, der auf ca. 250.- Euro geschätzt wird.

Geschwindigkeitsüberwachung

Am 04.09.2021 führten Beamte des Polizeikommissariats Elze auf der Bundesstraße 3 im Bereich Elze eine Geschwindigkeitsüberwachung in einer 70-km/h-Zone durch. Während der etwa zweistündigen Kontrolle wurden zehn Verkehrsteilnehmer festgestellt, die sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit hielten. "Spitzenreiter" im negativen Sinne war ein Pkw-Fahrer, der mit einer Geschwindigkeit von 118 km/h gemessen wurde. Diesen erwartet nun neben einem Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg auch ein Fahrverbot von einem Monat.

