Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfallflucht in der Hans-Keil-Straße

Ludwigsburg (ots)

Etwa 1.500 Euro Sachschaden ist die Bilanz einer Unfallflucht in der Hans-Keil-Straße in Gerlingen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich im Vorbeifahren einen dort am Mittwoch zwischen 12:00 Uhr und 19:30 Uhr abgestellten Mercedes. Das Polizeirevier Ditzingen nimmt unter Tel. 07156 4352 0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell