POL-KN: (Tuttlingen) Zwei Leichtverletzte nach Küchenbrand (04.08.2020)

Tuttlingen (ots)

Zwei leicht verletzte Hausbewohner und Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro waren die Folgen eines Küchenbrandes, der am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr in einem Mehrfamiliengebäude in der Gartenstraße entstand. Ein 25 Jahre alter Bewohner einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes hatte gekocht, die Küche verlassen und dort eine Pfanne mit heißem Fett auf dem Herd zurückgelassen. Das Fett entzündete sich und das Feuer griff auf die Kücheneinrichtung über. Der 25-Jährige löschte den Brand noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Tuttlingen. Er und sein 28 Jahre alte Mitbewohner erlitten jeweils eine leichte Rauchgasintoxikation, weshalb beide durch den Rettungsdienst zur Behandlung in das Klinikum gebracht werden mussten.

Das Polizeirevier Tuttlingen leitete gegen den 25-jährigen Verursacher des Brandes ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung und wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

