POL-KN: (Tuttlingen) Nicht angeschnallter Beifahrer war Grund einer Verkehrskontrolle (04.08.2020)

Tuttlingen (ots)

Polizeibeamten des Polizeireviers Tuttlingen fiel am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr in der Ludwigstaler Straße ein nicht angegurteter Beifahrer eines Renault Twingo auf, was die Polizeibeamten veranlasste, den Renault Twingo anzuhalten und die Insassen des Kraftfahrzeugs zu überprüfen.

Der 30 Jahre alte Beifahrer erhielt wegen seines Verstoßes gegen die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung eine Verwarnung mit Verwarnungsgeld. Die Überprüfung der 27 Jahre alten Lenkerin des Twingo führte zur Feststellung einer augenscheinlichen Beeinflussung der Fahrzeugführerin durch einen vorausgegangenen Konsum von Betäubungsmitteln. Die Durchsuchung ihres Pkw führte zum Fund einer Verbrauchseinheit Marihuana.

Gegen die 27-jährige Tatverdächtige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Weitere Maßnahmen wegen der aktiven Verkehrsteilnahme als Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln erfolgen durch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde.

