Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unbekannter belästigt Jugendliche

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, bekamen es zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendlicht in Weil der Stadt mit einem äußert unangenehmen Mann zu tun. Das jüngere Mädchen wurde bereits gegen 16.10 Uhr im Kolpingweg, als es zu Fuß unterwegs war, von dem Unbekannten angesprochen. Er fragte sie unter anderem, ob sie einen Freund haben. Die 16-Jährige beantwortete die Frage und als der Unbekannte ihr eine Kusshand zu warf, rannte sie davon. Anschließend traf sie sich mit ihrer Freundin und die beiden hielten sich im Bereich der Fahrradständer am Bahnhof in Weil der Stadt auf. Dort tauchte der unbekannte Mann erneut auf. Er machte eine anzügliche Bemerkung und stand hierbei seitlich zu den beiden Jugendlichen. Diese bemerkten, dass der Täter eine Hand in seiner Hose hatte und vermutlich an seinem Geschlechtsteil hantierte. Den Aufforderungen sich zu entfernen, kam der Mann nicht nach. Diese Situation zog sich wohl über mehrere Minuten hin. Als die Mädchen davon gingen und der Täter ihnen folgte, rief die 16-Jährige die Polizei. Der Unbekannte machte sich hierauf zu Fuß davon. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis. Der Täter wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er ist etwa 170 cm groß, normal bis leicht mollig gebaut und hat einen gebeugten Gang. Er trug eine hellblaue Jeansjacke und eine graue Jogginghose, sowie eine graue Schildmütze. Er habe undeutlich gesprochen. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07033 5277-0 beim Polizeiposten Weil der Stadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell