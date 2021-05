Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 09.00 Uhr in der Aldinger Straße in Kornwestheim ein Unfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin, die hierbei leichte Verletzungen erlitt. Der 49 Jahre alte Honda-Fahrer wollte ein Tankstellengelände verlassen und musste, um in die Aldinger Straße einfahren zu können, einen Radweg passieren. Vermutlich übersah er hierbei die herannahende 34 Jahre alte Fahrradfahrerin und es kam zu einem Zusammenstoß. Die Frau kam zu Fall und wurde im weiteren Verlauf von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen.

