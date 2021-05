Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fahrzeugleuchten gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 15.00 Uhr und Montag 15.00 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter auf dem Gelände eines Autohandels in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen sein Unwesen. Der Unbekannte schlug die Heckscheibe eines VW ein und demontierten anschließend die Heckleuchten, die er stahl. Der Sachschaden sowie der Wert des Diebesguts belaufen sich auf insgesamt 1.500 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell