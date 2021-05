Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: 80-Jährige um Bargeld betrogen - Täterin gibt sich am Telefon als Bekannte aus

Ludwigsburg (ots)

Nachdem sich eine Betrügerin am Dienstag gegen 13:30 Uhr gegenüber einer 80-Jährigen in Sersheim als eine Bekannte in Geldnöten ausgab, erlangten die Täter eine Stunde später von der Seniorin mehrere tausend Euro.

Die Täter täuschten der 80-Jährigen den Anruf einer Freundin vor, die jetzt bei einem Notartermin wegen eines Hauskaufes dringend Geld benötigen würde. Man einigte sich auf einen knapp fünfstelligen Betrag, nachdem eine erste Forderung über einen Betrag von 80.000 Euro durch die Seniorin abgelehnt worden war. Die Dame erhielt das Bargeld bei ihrer Hausbank und übergab es gegen 14:30 Uhr an einen unbekannten Mann.

Dieser wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, dunkle kurze Haare, sprach akzentfreies Deutsch.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ist für sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat unter dem zentralen Hinweistelefon 0800 1100225 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell