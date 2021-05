Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Scheiben an der Gemeindehalle mit Stein beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verwendeten am Dienstag gegen 20:25 Uhr einen Stein aus einer der angrenzenden Weinbergmauern und warfen diesen gegen drei Scheiben der Gemeindehalle in der Brunnenstraße in Kirchheim am Neckar. Eine der Scheiben ging dabei zu Bruch. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro.

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen nimmt unter Tel. 07142 405 0 sachdienliche Hinweise entgegen.

