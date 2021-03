Polizei Essen

POL-E: Essen: Junger Radfahrer fährt in verkehrsbedingt wartendes Auto und stürzt - Polizei sucht 10-12 Jahre alten Jungen

Essen (ots)

45145 E.-Frohnhausen: Gestern Nachmittag (25. März) gegen 15.30 Uhr fuhr ein Junge gegen einen verkehrsbedingt wartenden Pkw an der Breslauer Straße/ Liebigstraße und stürzte. Der junge Radfahrer fuhr vermutlich von der Keplerstraße auf die Breslauer Straße in Fahrtrichtung der Einmündung zur Liebigstraße. An der Einmündung wollte der Junge mit seinem Rad auf die Liebigstraße abbiegen. Ein 30-jähriger Autofahrer hielt verkehrsbedingt auf der Liebigstraße. Der Radfahrer hat womöglich den Radius falsch eingeschätzt und fuhr frontal gegen den schwarzen Ford Focus des 30-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß stieg der Autofahrer aus und erkundigte sich nach dem Zustand des Jungen. Dieser stand unmittelbar wieder auf, stieg auf sein Rad und fuhr über die Liebigstraße davon. Ob und wie schwer verletzt der junge Fahrradfahrer ist, ist derzeit nicht bekannt. Der Junge ist zwischen 10 und 12 Jahre alt, ist zirka 150-155cm groß und hat blonde Haare. Die Polizei sucht den jungen Radfahrer zur Aufklärung des Verkehrsunfalls oder Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der 0201/829-0 entgegen. /JH

