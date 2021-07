Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 09.07.2021 bis 11.07.2021

Wilhelmshaven (ots)

Schwerer Raub in Wohnung

Am Samstagabend, gegen 22.45 Uhr, klopften zwei unbekannte Täter an der Terrassentür einer 73 jährigen Frau. Da sie davon ausging, dass es sich dabei um ihre Nachbarin handeln würde, öffnete sie die Tür. Anschließend drängten die Täter das Opfer in die Wohnung, suchten kurz nach Geld/Wertgegenständen und verließen dann wieder ohne Beute die Wohnung. Beide Täter waren noch keine 18 Jahre alt, trugen dunkle Bekleidung und einen hellen Mund-Nasenschutz. In unmittelbarer Nähe des Tatortes konnten zwei verdächtige Personen, auf die die Personenbeschreibung passte, angetroffen werden. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Schwerer Diebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Grundstück einer Firma in der Flutstraße. Von dem dortigen Außenlager wurden dann eine große Anzahl von Wasserstoffflaschen und Kühlmittel entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein bislang unbekannte Täter das Fenster eines Restaurants in der Gökerstraße zu öffnen, in dem er auf den Schließmechanismus einwirkte. Da es ihm jedoch nicht gelang das Fenster zu öffnen blieb es beim Versuch.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Bedrohung/Körperverletzung

Am Samstagmittag, gegen 13.45 Uhr, wird einem 26 jährigen Paketzusteller vor einem Mehrparteienhaus im Wiesenhof aufgelauert. Da der Täter angeblich damit unzufrieden war, dass er kein Paket bekommen hat, schlug er auf den Paketzusteller mehrfach ein und hielt ihm anschließend ein Messer an den Hals und drohte, ihm den Kopf abzuschneiden. Der Täter war ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, hatte braune kurze Haare und war vermutlich Osteuropäer. Er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose, sprach gut Deutsch und hatte evt. einen leichten russischen Akzent. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Trunkenheitsfahrt

Am Samstagnachmittag, gegen 17.35 Uhr, touchierte ein 51 jähriger Fahrzeugführer im Stadtteil Coldewei mit seinem Pkw zwei andere Pkw, die ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt waren. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls konnten die eingesetzten Polizeibeamten eine Alkoholbeeinflussung des Unfallverursachers feststellen. Ein freiwilliger Test am Alcomaten ergab vor Ort einen Wert von 1,74 Promille. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeugführer auch keine Fahrerlaubnis besitzt.

