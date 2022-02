Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Kein anderes Hobby

bad sassendorf (ots)

Am Samstag um 02:04 Uhr, bemerkte eine Streifenbesatzung auf der Wilhelmstraße einen ihnen bereits bekannten Mann. Dieser war auf einem sehr hochwertigen E-Bike unterwegs. Sie wollten den 21-jährigen Bad Sassendorfer kontrollieren. Derr versuchte jedoch sofort zu flüchten. Einer der Beamten verließ den Streifenwage und konnte den Flüchtenden aufhalten. Danach wehrte sich dieser heftig gegen die Polizisten. Die Beleidigungen gingen von "Pisser" über "Hurensohn" bis zu "Ich f*** deine Frau". In den Taschen des Mannes konnten bei der Durchsuchung Drogen gefunden werden. Die Beamten begleiteten den Mann anschließend zur Wohnanschrift seiner Großeltern. Hier konnte der Eigentumsnachweis über das Fahrrad vorgelegt werden. Auch in Anwesenheit seiner Großeltern führte der Mann seine Schimpfkanonade weiter. Er ist bereits in der Vergangenheit mehrfach mit ähnlichen Delikten aufgefallen. (lü)

