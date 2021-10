Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wer wurde durch flüchtenden VW Golf gefährdet?

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Ein 30-jähriger Mann aus Übach-Palenberg entzog sich am Mittwoch, 20. Oktober, gegen 12.35 Uhr, auf der Friedrich-Ebert-Straße einer Verkehrskontrolle der Polizei, indem er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Boschstraße davonfuhr. Die Beamten nahmen zunächst die Verfolgung des blauen VW Golf mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) auf. Im Rahmen dieser missachtete der Flüchtige im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/Boschstraße eine rote Ampel und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Um weitere Gefahr für Unbeteiligte auszuschließen, brachen die Polizisten die Verfolgung des Mannes, der bereits zweifelsfrei identifiziert werden konnte, ab. Nun bittet die Polizei Zeugen, die durch den Fahrer gefährdet wurden, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Alternativ kann auch das Online-Hinweisportal der Polizei genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

