Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zwei Verletzt und enorme Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf B402

Meppen (ots)

Am Donnerstagvormittag ist es auf der B402 zwischen Meppen und den Niederlanden zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein unaufmerksamer Lkw-Fahrer hatte dort an einem Stauende mehrere Fahrzeuge aufeinander geschoben. Zwei Beteiligte wurden leicht verletzt. Die B402 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Gegen 10.45 Uhr wurden auf einer dortigen Brücke Wartungsarbeiten der Straßenmeisterei durchgeführt. Ein Absicherungsfahrzeug machte auf die Arbeiten aufmerksam. Der Fahrer eines mit Hähnchenschenkeln beladenen Lkws übersah den vor ihm langsamer werdenden Verkehr und fuhr auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Lkw auf ein davor wartendes Auto geschoben und in den Gegenverkehr gedrückt. Hier stieß er mit einem weiteren Lkw zusammen. Auch das Absicherungsfahrzeug wurde bei der Karambolage beschädigt. Zwei der Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Sachschadenshöhe wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die B402 musste zwischen Meppen und Versen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt.

