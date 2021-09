Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland

Grafschaft Bentheim - Zahlreiche Schockanrufe in beiden Landkreisen

Emsland / Grafschaft Bentheim (ots)

Die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim hatte am Donnerstag zahlreiche sogenannte Schockanrufe zu verzeichnen. Betroffene, nahezu flächendeckend aus beiden Landkreisen, haben sich am Vormittag bei den Beamten gemeldet. Unbekannte Täter hatten sich bei ihnen jeweils als Verwandte ausgegeben, die an tödlichen Verkehrsunfällen beteiligt gewesen seien. Sie würden umgehend finanzielle Hilfe benötigen. Ob sie mit dieser Masche am Donnerstag bereits Erfolg hatten, ist bislang nicht abschließend geklärt. Wir bitten ausdrücklich darum, ältere Familienmitglieder, Nachbarn und Bekannte vor diesen Betrugs- und Schockversuchen zu warnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell