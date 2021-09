Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Fahrerin eines dunklen Kleinwagens gesucht

Haren (ots)

Am Mittwochmittag ist es in der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13.30 Uhr bremste dort die Fahrerin eines dunklen Kleinwagens unvermittelt stark ab. Nachfolgende Fahrzeuge mussten entsprechend ebenfalls stark abbremsen. Ein Mofafahrer fuhr auf einen Pkw auf. Eine weitere Mofafahrerin stürzte und verletzte sich. Die Fahrerin des dunklen Kleinwagens setzte ihre Fahrt fort, nachdem zwei Personen in dieses Fahrzeug eingestiegen sind. Sie und Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05932)72100 bei der Polizei Haren zu melden.

