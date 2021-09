Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Einbruch in Grundschule

Heede (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in die Grundschule Heede an der Schulstraße eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und entwendeten im Anschluss 21 "IPad Mini 2" sowie einen Laptop. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

