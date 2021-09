Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Fehlalarm wegen angebrannten Essens

Bad Bentheim (ots)

Polizei und Feuerwehr sind am späten Mittwochabend zu einem vermeintlichen Brand in den Lichtenfelder Weg ausgerückt. Der Hausmeister des Gebäudes hatte gegen 23.30 Uhr Brandgeruch aus einer Wohnung festgestellt. Die 93-jährige Bewohnerin reagierte nicht auf Klingeln und Klopfen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr schlugen ein Fenster ein und konnten die ältere Dame unversehrt in ihrer Wohnung antreffen. Auf dem Herd war ihr ein Topf mit Essen angebrannt. Zu einem Feuer oder einer größeren Rauchentwicklung kam es dabei nicht.

