POL-EL: Papenburg - Unklarer Hergang, Zeugen nach Unfall gesucht

Papenburg (ots)

Bereits am 9. September ist es Kreuzungsbereich der Kirchstraße zur B 70 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 7.45 Uhr war der Fahrer eines blauen PKW auf dem Fahnenweg in Richtung Kirchstraße unterwegs und bog dort nach links in Richtung Dörpen ab. Eine 51-jährige Autofahrerin befuhr zeitgleich mit ihrem roten Renault die Kirchstraße in Richtung Dörpen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Frau im Renault wurde leicht verletzt. An den PKW entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Die Unfallbeteiligten machen zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

