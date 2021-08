Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Kellerräume aufgebrochen

Raesfeld (ots)

In der Zeit von Samstag, 16.30 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr, wurden in einem Mehrfamilienhaus an der Borkener Straße mehrere Kellerräume aufgebrochen. Entwendet wurden u.a. eine Fahrradtasche, Ladegeräte und Akkus für Pedelecs, Handschuhe und eine Regenjacke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

