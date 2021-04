Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Pkw überschlägt sich in Grafenwald - zwei Verletzte

Bottrop (ots)

Am heutigen Sonntag wurde der Leitstelle der Feuerwehr Bottrop um 19:58 Uhr ein Verkehrsunfall in Bottrop-Grafenwald gemeldet. Auf der Kreuzung Alter Postweg / Am Schleitkamp kam ein Pkw von der Straße ab, als er einem weiteren Pkw auswich und überschlug sich. Erste Meldungen, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sei, bestätigten sich beim Eintreffen des Hilfeleistungszuges der Feuerwehr Bottrop nicht. Die beiden Insassen des Unfallfahrzeugs wurden vom Rettungsdienst versorgt. Dem ersten Anschein nach erlitten beide nur leichte Verletzungen. Zur weitergehenden Untersuchung erfolgte der Transport ins Krankenhaus. Die drei Insassen des zweiten Pkw wurden ebenfalls vom Rettungsdienst untersucht. Alle waren unverletzt geblieben. Der Pkw in Dachlage wurde nach Absprache mit der Polizei mittels Seilwinde wieder auf die Reifen gedreht. Anschließend übernahm die Polizei die Einsatzstelle zur weiteren Unfallursachenermittlung. Die Feuerwehr Bottrop war mit ca. 30 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Neben den Kräften der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 war die Freiwillige Feuerwehr Grafenwald im Einsatz.

