Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Spezialfahrrad gestohlen

Gronau (ots)

Am Montag wurde auf dem K+K-Parkplatz an der Enscheder Straße zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr ein Fahrrad (Dreirad, blau, Marke Pfau-Tec) gestohlen. Das Rad war nach Angaben des Geschädigten mit einem massiven Stahlschloss gesichert. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

