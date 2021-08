Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Marienbildstock mutwillig beschädigt

Bocholt (ots)

Vermutlich am zurückliegenden Wochenende wurde die Panzerscheibe des Marienstockbildes Am Marienplatz beschädigt. Die Scheibe weist mehrere Splitterungen auf und muss ersetzt werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell