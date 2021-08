Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer begrapscht junge Frau

Bocholt (ots)

Am Samstag war eine Bocholterin gegen 18.30 Uhr auf dem Weg zwischen dem Georgs-Gymnasium und der Albert-Schweitzer-Realschule zu Fuß in Richtung Auf der Recke unterwegs, als die von einem vorbeifahrenden Radfahrer unsittlich berührt wurde. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 175 cm groß, ca. 30 Jahre, braune zu einem Dutt zusammen gebundene Haare. Er hatte einen grünen Rucksack dabei und fuhr ein schwarzes Mountainbike. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

