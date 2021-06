Polizei Paderborn

POL-PB: 30-Jähriger bei Alleinunfall schwer verletzt

Salzkotten (ots)

(mb) Auf der B1 ist in der Nacht zu Mittwoch ein Autofahrer in Höhe der Anschlussstelle Salzkotten verunglückt.

Die Ermittlungen am Unfallort ergaben in der Nacht, dass der 30-jährige Golffahrer gegen 01.30 Uhr von Paderborn in Richtung Büren fuhr. In der Verzögerungsspur der Abfahrt nach Salzkotten kam der Wagen nach rechts von der Straße ab. Der Golf prallte gegen die Grabenböschung und überschlug sich. Über zehn Meter von der Straße entfernt blieb das Auto mit Totalschaden auf einer Grünfläche liegen. Die Insassen zweier nachfolgender Autos eilten dem schwer verletzten Fahrer zur Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Der Verletzte wurde notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine weitere Person in dem Golf mitgefahren war, setzte die Polizei einen Hubschrauber bei den Suchmaßnahmen ein.

