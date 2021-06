Polizei Paderborn

POL-PB: Zweiradfahrer bei Unfällen verletzt

Paderborn-Sennelager (ots)

(mb) Bei Unfällen mit Zweirädern wurden am Dienstag ein Rollerfahrer und ein radelndes Mädchen verletzt. In einem Fall sucht die Polizei noch Zeugen.

Ein 49-jähriger Motorroller fuhr gegen 15.45 Uhr auf der Bielefelder Straße in Richtung Hövelhof. Da sich der Verkehr vor der Kreuzung Sennelager Straße/Am Heilandsfrieden staute, fuhr der Rollerfahrer rechts an der Autoschlange vorbei. Ein 36-jähriger Opel-Zafira-Fahrer bog nach rechts in die Straße Am Heilandsfrieden ab. Um nicht mit dem Opel zusammenzustoßen bremste der Rollerfahrer stark ab und stürzte. Er schlug auf dem Asphalt auf und verletzte sich leicht.

Um 17.00 Uhr fuhr ein zehnjähriges Mädchen mit einem Kinderfahrrad auf dem Gehweg an der Lahrkampstraße. Aus einem Grundstück bog ein schwarzer Audi ein und touchierte das Fahrrad. Die Zehnjährige stürzte und verletzte sich. Der Autofahrer sprach das Kind kurz an und fuhr dann davon. Das verletzte Mädchen wurde von ihren Eltern in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Fahrerflucht eingeleitet und sucht Zeugen des Unfalls. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell