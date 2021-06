Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrerin übersieht Motorrad bei Wendemanöver

Paderborn-Neuenbeken (ots)

(mb) Bei der Kollision eines Autos mit einem Motorrad auf der L755 zwischen Neuenbeken und Altenbeken sind am Dienstag zwei Personen verletzt worden.

Gegen 12.00 Uhr fuhr eine 49-jährige Frau mit einem C-Klasse-Mercedes auf der L755 von Neuenbeken in Richtung Altenbeken. Sie verpasste den Abzweig zum Dunetal und nutzte die angrenzende Bushaltebucht, um mit ihrem Auto zu wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer (20), der mit seiner BMW in Richtung Neuenbeken fuhr. Das Motorrad prallte gegen die rechte Seite des Daimlers und kam nach rechts von der Straße ab. Der Fahrer stürzte in den etwa drei Meter tiefen Graben. Er zog sich Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Mercedesfahrerin erlitt einen Schock und kam ebenfalls zur Behandlung in ein Hospital. Während der Unfallaufnahme musste die Landesstraße in Richtung Neuenbeken gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell