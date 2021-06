Polizei Paderborn

POL-PB: Menschansammlungen und Ruhestörungen am Pohlweg und im Paderquellgebiet - Polizei erteilt Platzverweise

Paderborn (ots)

(CK) - Am vergangenen Wochenenden (11.-13.06.) genossen viele Menschen das schöne Wetter und die langsam zurückkehrende Normalität. Einige sorgten dabei allerdings auch für polizeiliche Einsätze; insbesondere musste die Polizei im Paderquellgebiet und am Pohlweg nach massiven Ruhestörungen einschreiten.

Auf dem Parkplatz am Pohlweg kam es am Samstagabend zu erheblichen Ruhestörungen durch laute Musik und Fahrmanöver. Hier war ab 20.00 Uhr ein starker Zulauf festzustellen. Mehrere Anwohner beschwerten sich im Verlauf des Abends über ruhestörenden Lärm. Von mehreren der gegen 00.30 Uhr (13.06.) auf dem Parkplatz befindlichen 60 Fahrzeugen drangen starke Bässe der Kfz-Soundanlagen sowie mitgebrachter Musikboxen, welche eine massive Beschallung des Umfelds verursachten. Reifen wurden zum Durchdrehen gebracht, es wurde laut gegrölt und Alkohol konsumiert. Zur Gefahrenabwehr wurde der Parkplatz dann ab 01.00 Uhr durch starke Polizeikräfte geräumt, den dort anwesenden 150 Personen wurden Platzverweise erteilt. Die Verfolgung von Verstößen gegen die CoronaSchVO wird aktuell geprüft.

Auch im Paderquellgebiet kam es zu vielfachen Beschwerden über erhebliche Lärmbelästigungen. In den Nächten zu Samstag und Sonntag waren jeweils etwa 250 bis 300 überwiegend junge Leute in etlichen kleineren Personengruppen unterwegs. Nach eingehenden Meldungen von Anwohnern und Hotelgästen über Ruhestörungen mahnten die eingesetzten Polizeibeamten zur Ruhe und forderten Personen und Personengruppen auf, mitgeführte Musikgeräte auszuschalten. Das erwies sich jedoch nicht bei allen als zielführend, so dass in der Nacht zu Samstag etwa 60 Personen Platzverweise ausgesprochen werden mussten, um die Ruhestörungen zu unterbinden. Weiterhin wurden zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten eingeleitet.

In der Nacht zu Sonntag erteilte die Polizei etwa 300 Platzverweise, nachdem sich wieder eine Vielzahl von jungen Menschen im Paderquellgebiet versammelt hatte und es zu erneut zu Beschwerden über Lärmbelästigungen gekommen war. Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Ruhestörungen wurden gefertigt, die Verfolgung von Verstößen gegen die CoronaSchVO wird aktuell geprüft. Weiterhin wurde eine Strafanzeige wegen eines Körperverletzungsdelikts gefertigt.

Welche Konsequenzen aus den vergangenen Nächten für die kommenden Wochenenden zu ziehen sind, werden die für diese Ordnungsstörungen zuständige Stadt Paderborn und die Polizei in enger Abstimmung zeitnah entscheiden.

