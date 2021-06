Polizei Paderborn

POL-PB: Sieben Verletzte bei Unfällen am Sonntagnachmittag

Delbrück (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Schöninger Straße sind am Sonntagnachmittag fünf Fahrzeuginsassen leicht und eine Frau schwer verletzt worden. Später verunglückte ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer.

Ein 32-jähriger Ford-Transit-Fahrer fuhr um 13.25 Uhr auf der Schöninger Straße in Richtung Westerwieher Straße und beabsichtigte, nach links in den Grafhörster Weg abzubiegen. In seinem Van fuhren sechs weitere Insassen mit. Ein hinter dem Ford fahrender 56-jähriger Hyundai-Kona-Fahrer erkannte das geplante Abbiegemanöver zu spät. Um einen Auffahrunfall auf den bremsenden Transit zu verhindern wich der Hyundai-Fahrer nach links aus und stieß gegen die linke Seite des abbiegenden Vans. Der Transit wurde in den Graben geschoben. Beide Fahrer sowie die Beifahrerin (32) und zwei Kinder (4/10) im Transit zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Beifahrerin (56) im Hyundai erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen an. Auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt, musste aber keinen Patienten transportieren. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Mit seinem E-Scooter fuhr ein 33-jähriger Mann gegen 16.30 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Straße "Zur Alten Kapelle" in Richtung Lippling. Ohne Fremdeinwirkung stürzte der Mann und verletzte sich. Ein Autofahrer hielt an, leistete Erste Hilfe und alarmierte den Rettungsdienst. Polizeibeamte stellten fest, dass der Rollerfahrer alkoholisiert war und sein Fahrzeug nicht versichert hatte. Am Roller befand sich noch ein Versicherungskennzeichen aus dem letzten Jahr. Der Verletzte wurde zur Behandlung ins Krankenhaus nach Salzkotten gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte den Führerschein des 33-jährigen sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

