Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Paderborn, Schulstraße/Salentinstraße (ots)

Freitag, 11.06.2021, 17:27 Uhr,

Zur Unfallzeit befuhr ein 36-jähriger Fahrer eines Kleintransporters die Salentinstraße und beabsichtigte an der Kreuzung Schulstraße nach links in Richtung Ferdinandstraße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 33-jährigen Pkw-Fahrers, welcher mit seinem BMW die Schulstraße in Fahrtrichtung Ferdinandstraße befuhr. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in Paderborner Krankenhäuser verbracht. Da ein Drogenvortest beim Pkw- Fahrer positiv verlief, wurde diesem zudem eine Blutprobe entnommen. Der Beifahrer im Pkw wurde schwer verletzt und mittels Rettungswagen ebenfalls einem Paderborner Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verlieb. Lebensgefahr bestand nicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell