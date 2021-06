Polizei Paderborn

POL-PB: "Dixi"-Klo und Baustellenabsperrung in Brand gesetzt

Paderborn (ots)

(mb) In einem Baustellenbereich am Tegelweg ist am frühen Freitagmorgen eine mobile Toilette sowie Absperrmaterial durch ein Feuer zerstört worden.

Das Feuer wurde gegen 02.40 Uhr von einem Anwohner entdeckt und der Polizei gemeldet. Als die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Tegelweg eintrafen, brannten das Dixi-Klo und eine Absperrschranke lichterloh. Ein großer Baum drohte Feuer zu fangen. Der Brand wurde gelöscht. Die aus Kunststoff bestehende Toilette sowie die Schranke waren völlig zerstört. Ein unbekannter Täter muss das Feuer gelegt haben, sodass die Polizei jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt und Zeugen sucht.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

