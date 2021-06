Polizei Paderborn

POL-PB: Überfall auf Netto-Markt am Kaukenberg - Polizei Lippe veröffentlicht Fahndungsfotos

Paderborn (ots)

(mb) Nach dem missglückten Raubüberfall auf den Paderborner Netto-Markt, bei dem ein Täter letzte Woche (01.06.2021) eine Kassiererin mit einem Schwert bedroht hatte (Polizeibericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4930955), wird jetzt mit aktuellen Fahndungsfotos gefahndet.

Nach der Tat in Paderborn hat vermutlich der gleiche Täter, der mit einem weißen VW Golf 7 mit schwarzem Dach unterwegs war, eine Tankstelle im Kreis Lippe überfallen. Zudem steht er im Verdacht, am Tag davor in Gütersloh zugeschlagen zu haben. Alles Weitere dazu sowie einen Link auf die Fahndungsfotos hat die Polizei Lippe in dieser Meldung veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/4937792

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen. Die Polizei im Kreis Lippe ist in der Sache unter der Telefonnummer 05231/6090 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell