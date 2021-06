Polizei Paderborn

POL-PB: Zentnerschwerer Kaffeeautomat aus Gaststätte gestohlen

Paderborn (ots)

(mb) Eine Profi-Kaffeemaschine haben Einbrecher in der Nacht zu Dienstag (08.06.2021) aus einer Gaststätte an der Kisau entwendet.

Der letzte Mitarbeiter hatte das Lokal an der Ecke Inselspitzweg nachts gegen 01.00 Uhr verlassen. Um kurz vor 07.00 Uhr entdeckte eine Mitarbeiterin den Diebstahl. Ein neuer Pavillon-Anbau, in dem das Gerät fest an einer Wasserleitung angeschlossen war, stand zentimeterhoch unter Wasser. Die Täter waren durch ein rückwärtiges Fenster in das Gebäude eingedrungen und hatten die Anschlüsse der Kaffeemaschine einfach abgerissen, sodass Leitungswasser in die Räumlichkeiten floss. Den über einen Zentner schweren Apparat hatten die Täter durch das gesamte Gebäude getragen und über das 0bergeschoss nach draußen gewuchtet. Dann musste noch ein hohes Tor zum Inselspitzweg überwunden werden. Vermutlich nutzten die Täter eine Sackkarre für den weiteren Abtransport in Richtung Spitalmauer beziehungsweise Heiersmauer/Maspernplatz. Dort wurde die hochwertige schwere Beute möglicherweise in ein Fahrzeug geladen.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell