Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wildunfall mit verletztem Motorradfahrer

Herchweiler (ots)

Am Donnerstagabend kommt es zu einem Wildunfall mit einer verletzten Zweiradfahrerin. Die 17-jährige Leichtkraftradfahrerin befuhr die Kreisstraße bei Herchweiler in der Dämmerung als ein Reh von rechts auf die Fahrbahn sprang. Eine Kollision konnte die junge Fahrerin nicht mehr verhindern. Dabei verletzte sie sich am rechten Knie und musste im Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Das Reh wurde durch den Zusammenprall tödlich verletzt.|pikus

