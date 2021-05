Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 2 mal Unfall gebaut, 2 mal geflüchtet

A6 Kaiserslautern Einsiedlerhof (ots)

Am heutigen Mittag gegen 13:30 Uhr krachte es gleich zweimal auf der A6. Ein Unfall ereignete sich in Richtung Saarbrücken kurz hinter der Anschlussstelle Kaiserslautern-Einsiedlerhof. Dabei wollte ein Verkehrsrowdy in einem roten PKW wohl eine Dame in ihrem schwarzen Mercedes Vito auf ihr vermeintlichen Fehlverhalten aufmerksam machen. Diese befuhr den mittleren von drei Fahrstreifen, was dem Fahrer des roten PKW wohl missfiel. Deshalb fuhr er ihr extrem dicht auf um sie zum Spurwechsel zu bewegen. Als ihm das nicht schnell genug ging, versuchte er den Mercedes rechts zu überholen. Dabei kam es dann zur seitlichen Kollision, bei welcher beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der rote PKW flüchtete anschließend vom Unfallort. Der Schaden am Mercedes wird auf mindestens 10000 Euro geschätzt.

Genau auf der Gegenseite der Autobahn, also in Richtung Mannheim, kurz vor Kaiserslautern-Einsiedlerhof kam es zur gleichen Zeit zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine junge Fahrerin eines BMW einem extrem langsam fahrenden Fahrzeug (dunkel grauer PKW) auf der mittleren Fahrspur nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte und mit diesem zusammenstieß. Auch hier wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, allerdings verblieb nur die Fahrzeugführerin des BMW vor Ort.

Die Polizei bittet Zeugen der beiden Geschehnisse sich zu melden, um so Rückschlüsse auf die weiteren Beteiligten ziehen zu können. |past

