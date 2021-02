Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Baum fällt auf parkenden PKW

Lahnstein (ots)

Am frühen Morgen des 07.02.2021 fiel eine ca. 15 Meter lange Birke in der Becherhöllstraße in Niederlahnstein um. Der Baum lag quer über die Straße und hatte einen parkenden PKW unter sich begraben. Der PKW war unbesetzt. Durch die Feuerwehr Lahnstein wurde die Fahrbahn wieder frei gemacht. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell