Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Lahnstein (ots)

Am Samstag, den 06.02.2021, kam es gegen 14:00 Uhr in der Koblenzer Straße in Lahnstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die Geschädigte befuhr mit ihrem Pkw die vorgenannte Straße von Niederlahnstein aus kommend. Der flüchtige Pkw beabsichtigte vom dortigen Parkplatz der Firma Aldi in Fahrtrichtung Koblenz-Horchheim in den fließenden Verkehr einzufahren und touchierte hierbei den Pkw der Geschädigten im Heckbereich. Der flüchtige Fahrzeugführer bemerkte zwar die Kollision, setzte seine Fahrt jedoch im Anschluss unvermittelt fort. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um eine dunkle Limousine mit KO-Kennzeichen, bei dem Fahrzeugführer um eine ältere männliche Person gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum flüchtigen Pkw oder Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der hiesigen Polizeiinspektion Lahnstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell