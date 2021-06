Polizei Paderborn

POL-PB: Mit Pedelec gegen Auto

Büren (ots)

(mb) Bei einem Alleinunfall auf der Fürstenberger Straße hat eine Radfahrerin am Dienstag schwere Verletzungen erlitten.

Die 37-jährige Frau fuhr gegen 14.40 Uhr stadteinwärts. Kurz vor dem Kreisverkehr Werkstraße verlor sie die Kontrolle über ihr Elektro-Mountainbike und prallte auf das Heck eines am Straßenrand parkenden Ford Transit. Die Radlerin durchschlug eine der Scheiben in den Hecktüren und blieb hinter dem Transporter liegen. Mit einem Rettungswagen wurde die schwer verletze Radlerin in ein Krankenhaus nach Salzkotten gebracht.

