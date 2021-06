Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Büren (ots)

(mb) Von Sonntagabend (06.06.2021), 20.30 Uhr, auf Montagabend, 21.45 Uhr, ist an der Königsberger Straße in ein Wohnhaus eingebrochen worden.

Der oder die Täter schoben an der Rückseite des Hauses die Rollläden der Terrassentür hoch und brachen die Tür auf. Sie gelangten in das Haus und suchten in Schränken und Schubladen nach Wertsachen. Vermutlich flüchteten sie ohne Beute. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

