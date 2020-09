Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0547--Brennende Autos - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum-Gröpelingen Zeit: 31.08.20, 23.30 Uhr bis 01.09.20, 00.35 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag brannten in den Ortsteilen Burg-Grambke, Oslebshausen und Gröpelingen mehrere Autos. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Innerhalb von einer Stunde mussten vergangene Nacht Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei, zu mehreren Brandeinsätzen ausrücken. Zunächst brannte gegen 23.30 Uhr in der Reiherstraße ein Opel auf dem Gelände einer Autowerkstatt. Wenige Minuten später stand ein Ford Focus in derselben Straße in Flammen. Durch die starke Hitzeeinwirkung wurden zwei in der Nähe abgestellte Fahrzeuge ebenfalls beschädig. Nur 20 Minuten später wurden die Einsatzkräfte in das Kleingartengebiet Grambker Geest zu einem brennenden Transporter gerufen. Der Ford Transit brannte in voller Ausdehnung, ein weiteres Auto wurde durch die Hitze ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Weiter brannte in der Grambker Dorfstraße ein Dacia aus, in der Straße Auf dem Brooke ein Audi. Schließlich wurden der Polizei in der Wismarer Straße ein brennender Stromkasten und ein mobiles Toilettenhäuschen gemeldet.

Die Feuerwehr konnte alle Brände schnell löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von über 100 000 Euro.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

