Polizei Paderborn

POL-PB: Vier Verletzte bei Unfällen am Mittwochnachmittag

Paderborn (ots)

(mb) Eine E-Scooter-Fahrerin (50), ein Fußgänger (11), eine Pedelecfahrerin (71) und ein Radler (14) sind am Mittwoch bei Verkehrsunfällen verletzt worden.

Um 14.35 Uhr wollte eine 50-jährige Frau mit einem Fiat Tipo aus einem Grundstück an der Busdorfmauer auf die Straße einbiegen. Ihre Sicht war durch ein Gebäude eingeschränkt. Erst im letzten Moment bemerkte sie eine E-Scooter-Fahrerin, die auf der Busdorfmauer in Richtung Giersstraße fuhr. Die 34-Jährige nutzte einen Mietroller und hinter ihr stand verbotswidrig ihr Sohn (5) mit auf dem Trittbrett. Wegen des einbiegenden Autos stürzten die beiden Elektrorollernutzer und der Roller kollidierte mit dem Auto. Die Rollerfahrerin schlug mit ihrem ungeschützten Kopf auf und zog sich eine Kopfverletzung zu. Ihr Sohn blieb unverletzt. Mit einem Rettungswagen kam die Verletzte in ein Krankenhaus.

Auf der Bielefelder Straße nahe der Einmündung Kaiser-Heinrich-Straße lief gegen 14.55 Uhr ein elfjähriger Junge ohne auf den Verkehr zu achten über die Straße. Er rannte gegen die linke Seite eines vorbeifahrenden Audis, mit dem ein 32-jähriger Mann in Richtung Sennelager fuhr. Der Junge zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 71-jährige Frau fuhr um 17.20 Uhr mit ihrem Elektrorad auf dem getrennten Rad- und Fußweg rechts des Liboribergs von der Kasseler-Tor-Brücke in Richtung Busdorfwall. Am Abzweig zur Bahnunterführung zur Bahnstation Kasseler Tor bog sie nach rechts ab. In diesem Moment überholte sie ein 14-jähriger Radfahrer verbotswidrig rechts über den Gehweg und es kam zur Kollision. Die Frau stürzte und erlitt Verletzungen. Sie musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Jugendliche zog sich leichte Verletzungen zu.

