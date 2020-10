Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Überwachung der neuen Corona-Verordnung

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Stadtgebiet und Ortsteile, Mittwoch, 14.10.20, 09.45 Uhr - 12.30 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) Am Mittwoch, in der Zeit von 09.45 Uhr bis 12.30 Uhr führte das PK Bad Gandersheim in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Bad Gandersheim eine gemeinsame Streife zur Überwachung der am 09.10.20 neu in Kraft getretenen "Corona-Verordnung" durch. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass die Hygienevorschriften im öffentlichen Raum eingehalten und Hygienemaßnahmen in den Einzelhandelsgeschäften weitreichend umgesetzt wurden. Lediglich in einem Fall musste der Eigentümer eines Einzelhandelsgeschäftes auf die Einhaltung der Hygienevorschriften hingewiesen werden. In diesem Fall wird sich der zuständige Landkreis Northeim mit der Ahndung der Verstöße auseinander setzten.

