Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Baucontainer

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Oldenroder Straße, Freitag, 09.10.20, 10.00 Uhr - Montag, 12.10.20, 07.30 Uhr

KALEFELD (schw) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, 09.10.20, 10.00 Uhr bis Montag, 12.10.20, 07.30 Uhr einen in Kalefeld, auf einer Baustelle nahe der BAB 7, aufgestellten Baucontainer auf. Aus dem Inneren des Containers wurden 4 bereifte Alufelgen entwendet, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 350,- EUR entstand. Das PK Bad Gandersheim hat dazu die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382/91920-0 entgegen.

