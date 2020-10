Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Ordnungsämtern

Northeim (ots)

Landkreis Northeim; 42. Kw

NORTHEIM (TH) In dieser Woche finden im Bereich des Landkreises Northeim Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln statt.

Hierzu wird die Polizeiinspektion Northeim zusammen mit den Ordnungsämtern der Städte und Gemeinden unangekündigt die Einhaltungen der Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes und der Corona-Verordnung überprüfen. Hintergrund sind die gestiegenen Covid-19 Infektionszahlen in den vergangenen Tagen sowohl im Bundesgebiet als auch im Landkreis Northeim.

Die Kontrollen finden nicht nur in Northeim am Sitz der Polizeiinspektion statt, sondern auch im Bereich der Polizeikommissariate Einbeck, Uslar und Bad Gandersheim. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die bestehende Corona-Verordnung hin, die seit dem 09.10.2020 gültig ist und bittet die Bevölkerung um Einhaltung der entsprechenden Vorschriften.

