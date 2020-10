Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneuter Geldbörsendiebstahl im City-Center

Northeim (ots)

37154 Northeim, Grafenhof, City-Center; 13.10.2020, 15:50 Uhr bis 16:30 Uhr

NORTHEIM (TH) Am Dienstagnachmittag ist es in der Zeit von 15:50 Uhr bis 16:30 Uhr zu einem erneuten Diebstahl einer Geldbörse im City-Center Northeim gekommen. Die 76-jähr. Geschädigte hatte ihre Geldbörse während des Einkaufes in einen mitgeführten Rucksack gesteckt. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den geöffneten Reißverschluss des Rucksacks und das Fehlen ihrer Geldbörse.

Der 76-jähr. Frau aus Northeim entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 250,--- Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551/7005-0.

